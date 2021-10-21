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Суд в Нидерландах на следующей неделе вынесет решение по "скифскому золоту"

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Амстердам, Четверг 21 октября 2021 12:01
Суд в Нидерландах на следующей неделе вынесет решение по "скифскому золоту" Фото: Апелляционный суд Амстердама (rechtspraak.nl)
Автор: Артем Горовенко

Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о "скифском золоте" на следующей неделе. Заседание запланировано на 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что решение Апелляционного суда Амстердама по делу о принадлежности коллекции будет объявлено во вторник, 26 октября, в 11:00 по местному времени.

Отметим, Украина и четыре крымских музея оспаривают принадлежность "скифского золота". Коллекция была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона в 2013 году. Но после российской оккупации полуострова он не стал передавать ее крымским музеям.

Напомним, в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама обязал Музей Алларда Пирсона передать "скифское золото" государству Украина. На следующей неделе будет объявлен вердикт апелляционной инстанции.

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Нидерланды Скифское золото
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