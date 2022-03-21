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Суд в Нидерландах досрочно освободил двух украинцев для участия в войне с Россией

Новина українською →
Бреда, Понедельник 21 марта 2022 10:01
Суд в Нидерландах досрочно освободил двух украинцев для участия в войне с Россией Фото: Суд в Нидерландах досрочно освободил двух украинцев для участия в войне с Россией (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Нидерландский суд в городе Бреда досрочно освободить двух украинцев для участия в войне с Россией. Двое граждан Украины, 27 и 29 лет, находились под стражей в течение шести месяцев по обвинению в контрабанде людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Оба мужчины родом из Луцка. В сентябре 2021 года они были арестованы на яхте после того, как пытались незаконно ввезти в Великобританию группу албанцев.

Адвокат украинцев просил суд освободить их, чтобы они могли вернуться домой и защищать свою страну от российского вторжения. Суд удовлетворил просьбу, признав ситуацию "особыми и серьезными обстоятельствами" и отметив, что двое мужчин настаивали на возвращении домой, чтобы сражаться.

Однако мужчин освободили при соблюдении нескольких условий. В частности, они должны избегать совершения других преступлений, вернуться в места предварительного заключения по требованию суда и, если потребуется, отбыть свой приговор, если суд все же решит их приговорить.

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