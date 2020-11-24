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В суд направили обвинительный акт по делу Майдана

Автор: Анастасия Рокитна

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева. Его обвиняют в согласовании подозрений участникам Революции Достоинства.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2014 года он согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум участникам Евромайдана. В дальнейшем активистов арестовали.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Напомним, за год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 лица. В розыске находятся 82 подозреваемых. В большинстве своем "новыми" подозреваемыми по делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах майдановцев.

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