В суд направили обвинения против двух экс-"беркутовцев" по делам Майдана

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты против двух бывших сотрудников спецполка "Беркут" в Киеве по делам Майдана. Их обвиняют в незаконном задержании участников Революции Достоинства.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, экс-"беркутовцы" незаконно задержали участника протестов 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве.

"В ходе задержания к потерпевшему применили физическую силу, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Им инкриминируют нарушения ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 , ч. 1 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого следователи ГБР завершили расследование в отношении бывшего сотрудника "Беркута" в Днепропетровской области. Его подозревают в даче ложных показаний для искусственного создания доказательств совершения преступления потерпевшим.

"Будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в Киеве в январе 2014 года, что не соответствовало действительности", - добавили в ОГП.

Ранее РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского исполняющим обязанности главы департамента по "делам Майдана".

Также сообщалось, что в Киеве разблокировали рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.