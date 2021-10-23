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В суд направили обвинение против советника главы правления "Юнион Стандарт Банка"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении советника главы правления "Юнион Стандарт Банка". Топ-менеджера подозревают в растрате более 384 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Расследование установило причастность советника главы правления банка к кредитованию предприятий с признаками фиктивности. В результате учреждению нанесен ущерб на сумму более 384 млн гривен.

По факту растраты средства банка (ч. 5 ст. 191 УК Украины) обвинительный акт в отношении топ-менеджера направлен в суд.

По уголовному делу проходит еще один фигурант - глава наблюдательного совета банка. Он скрывается на территории Польши. Прокуратура направила ходатайство о его выдаче.

В прокуратуре напомнили, что ранее в суд направлен обвинительный акт в отношении главы правления и еще одного советника председателя правления "Юнион Стандарт Банка" по факту растраты 521 млн гривен.

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Генеральная прокуратура УкраиныХищение средств