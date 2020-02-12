В суд направили дело завотдела Киевского бюро судмедэкспертизы

Специализированная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении заведующего одного из отделов Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Речь идет, скорее всего, о Давиде Валиахметове.

Он подозревается в составлении и предоставлении суду заведомо ложного заключения эксперта в июле 2018 года. По версии следствия, по этому выводу обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, якобы имел тяжелые заболевания. В дальнейшем обвиняемый и его защита использовали этот неправдивый вывод эксперта для изменения ему меры пресечения.

"Во время досудебного расследования были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы в Главном бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Украины, а также получены другие веские доказательства причастности подозреваемого к даче заведомо ложного показания (ч. 2 ст. 384 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что он в июле 2018 года на заказ защитников бывшего нардепа Украины Александра Шепелева составил медицинское заключение, которое в дальнейшем могло способствовать переводу подозреваемого в убийствах и хищении средств “Родовид банка” из СИЗО в больницу, откуда тот уже убегал в 2014 году.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в деле бывшего председателя Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери.