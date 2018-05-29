Суд начал рассмотрение дела о погроме киосков на Дарынке

Сегодня планируются судебные заседания в отношении еще двух задержанных

Деснянский районный суд Киева начал рассмотрение дела относительно событий на Дарынке в отношении одного из трех задержанных - Павла Мороза. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



Возле суда дежурят около 40 правоохранителей.



Прокуратура просит применить к Павлу Морозу 1996 года рождения меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.



Кроме этого, сегодня планируются судебные заседания в отношении еще двух задержанных.

Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Отметим, в Киеве в воскресенье, 27 мая, представители организации "С14" начали громить киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где днем ранее избили военного пенсионера за замечание. Далее имело место противостояние с правоохранителями. Полиция применила против нарушителей слезоточивый газ.

Напомним, на территории торгового центра "Bazar" злоумышленник избил военного пенсионера и исчез. Впоследствии его задержали. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.