Суд почав розгляд справи щодо погрому кіосків на Даринку

Сьогодні плануються судові засідання стосовно ще двох затриманих

Деснянський районний суд Києва почав розгляд справи щодо подій на Даринку відносно одного із трьох затриманих - Павла Мороза. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.



Біля суду чергують близько 40 правоохоронців.



Прокуратура просить застосувати до Павла Мороза 1996 року народження запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



Окрім цього, сьогодні плануються судові засідання стосовно ще двох затриманих.

Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Зазначимо, у Києві в неділю, 27 травня, представники організації "С14" почали громити кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де днем ​​раніше побили військового пенсіонера через зауваження. Далі мало місце протистояння з правоохоронцями. Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ.

Нагадаємо, на території торгівельного центру "Bazar" зловмисник побив військового пенсіонера та зник. Згодом його затримали. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.