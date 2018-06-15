Суд начал рассмотрение дела в отношении россиянина по факту кибератак вируса Petya

Обвиняемый в кибератаках вируса Petya является гражданином Украины, уроженцем РФ

В отношении гражданина Российской Федерации (РФ), обвиняемого в масштабных кибератаках с использованием вируса Petya, начато рассмотрение дела в суде. Дело рассматривает Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области, передает "Судебная власть Украины".

"11 июня 2018 года в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное дело по обвинению гражданина Н. по фактам масштабных кибератак вируса Petya (Not Petya)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно обвинительному акту указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем РФ и проживает в Никополе.

"Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года. На назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушание на другую дату", - сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что в деле объявлен перерыв до 27 июня 2018 года до 12:30.

Напомним, в августе 2017 года оперативники отдела противодействия киберпреступлений в Черниговской области разоблачили распространителя вируса Petya.