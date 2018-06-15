Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд начал рассмотрение дела в отношении россиянина по факту кибератак вируса Petya

НовостиОбщество    15.06.2018 - 17:24
Иллюстративное фото (court.gov.ua)
Иллюстративное фото (court.gov.ua)

Обвиняемый в кибератаках вируса Petya является гражданином Украины, уроженцем РФ

В отношении гражданина Российской Федерации (РФ), обвиняемого в масштабных кибератаках с использованием вируса Petya, начато рассмотрение дела в суде. Дело рассматривает Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области, передает "Судебная власть Украины".

"11 июня 2018 года в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное дело по обвинению гражданина Н. по фактам масштабных кибератак вируса Petya (Not Petya)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно обвинительному акту указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем РФ и проживает в Никополе.

"Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года. На назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушание на другую дату", - сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что в деле объявлен перерыв до 27 июня 2018 года до 12:30.

Напомним, в августе 2017 года оперативники отдела противодействия киберпреступлений в Черниговской области разоблачили распространителя вируса Petya.

В Запорожской области задержали мужчину за кибератаки на предприятия СБУ блокировала кибератаку на дипведомство страны НАТО
Теги публикации: кибератака  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь