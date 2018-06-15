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Суд розпочав розгляд справи щодо росіянина за фактом кібератак вірусу Petya

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 17:24
Ілюстративне фото (court.gov.ua)
Ілюстративне фото (court.gov.ua)

Обвинувачений в кібератаках вірусу Petya є громадянином України, уродженцем РФ

Щодо громадянина Російської Федерації (РФ), обвинуваченого у масштабних кібератаках з використанням вірусу Petya, розпочато розгляд справи у суді. Справу розглядає Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області, передає "Судова влада України".

"11 червня 2018 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням  громадянина Н. за фактами масштабних кібератак вірусу Petya  (Not Petya)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно обвинувального акта вказана особа є громадянином України, уродженцем РФ та проживає в Нікополі.

"Підготовче судове засідання було призначено  на 15 червня 2018 року. На призначену дату обвинувачений не з'явився. На електронну адресу суду надійшла його заява про неможливість прибути у судове засідання, у зв’язку з чим просив суд перенести слухання на іншу дату", - повідомили в прес-службі суду.

Уточнюється, що у справі оголошено перерву до 27 червня 2018 року до 12:30.

Нагадаємо, у серпні 2017 року оперативники відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області викрили розповсюджувача вірусу Petya

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Теги публікації: кібератака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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