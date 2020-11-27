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Суд в Москве вынес приговор экс-главе "Нафтогаза"

Москва, Пятница 27 ноября 2020 18:01
Суд в Москве вынес приговор экс-главе "Нафтогаза"
Фото: Игорь Бакай (wikimedia by Flipchat07)
Автор: РБК-Украина

Басманный суд города Москвы вынес приговор бывшему главе НАК "Нафтогаз Україна" Игорю Бакаю. В России его обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Бакая приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Приговор был вынесен 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве.

Напомним, в октябре 2017 года в Москве был задержан Игорь Бакай. Вместе с ним были задержаны его бухгалтер и помощник Константин.

Бакая обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений, среди которых заявление от миллиардера РФ Алишера Усманова. Он якобы одолжил Бакаю 9 млн долларов.

Позже российские следователи предъявили Бакаю обвинение в особо крупном мошенничестве. 27 октября 2017 года Таганский суд Москвы санкционировал его арест до 12 ноября.

Бакай был главой правления "Нафтогаза" с 1998-го по 2000 год. С 2003-го по 2004 год он руководил Государственным управлением делами Украины. В 2004 году Бакай выехал из Украины, а в марте 2005 года получил гражданство Российской Федерации.

В Украине Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц "Днепр" и "Украина", недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

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