ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд у Москві виніс вирок екс-голові "Нафтогазу"

Москва, П'ятниця 27 листопада 2020 18:01
Суд у Москві виніс вирок екс-голові "Нафтогазу"
Фото: Ігор Бакай (wikimedia by Flipchat07)
Автор: РБК-Україна

Басманний суд міста Москви виніс вирок колишньому голові НАК "Нафтогаз Україна" Ігорю Бакаю. У Росії його звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Бакая засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на чотири роки.

Вирок був винесений 26 листопада. Суд визнав Бакая винним в особливо великому шахрайстві.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Москві був затриманий Ігор Бакай. Разом з ним були затримані його бухгалтер і помічник Костянтин.

Бакая звинувачують у тому, що він обманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб. На нього є 10 заяв, серед яких заява від мільярдера РФ Алішера Усманова. Він нібито позичив Бакаю 9 млн доларів.

Пізніше російські слідчі пред'явили Бакаю звинувачення в особливо великому шахрайстві. 27 жовтня 2017 року Таганський суд Москви санкціонував арешт до 12 листопада.

Бакай був головою правління "Нафтогазу" з 1998-го по 2000 рік. З 2003-го по 2004 рік він керував Державним управлінням справами України. 2004 року Бакай виїхав з України, а в березні 2005 року отримав громадянство Російської Федерації.

В Україні Бакай підозрювався в незаконному продажі майнових комплексів готелів "Дніпро" та "Україна", нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Игорь Бакай

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся