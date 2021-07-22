Суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить "запрещенную информацию"

Суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить "запрещенную информацию" на 6 млн и 11 млн рублей (2,2 млн и 4 млн гривен) соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС .

По данным издания, суд признал Facebook виновным по двум административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и оштрафовал компанию на 6 млн рублей (2,2 млн гривны). Общая сумма штрафов составила 32 млн рублей (около 12 млн гривен).

Кроме того, суд признал Telegram Messenger Inc в отказе удалить запрещенную информацию. Компания будет обязана выплатить штраф в размене 11 млн рублей (4 млн гривен).

В случае повторного нарушения компаниями требований российского законодательства им грозит увеличение штрафа до одной десятой годовой выручки.