Суд у Москві оштрафував Facebook і Telegram за відмову вилучити "заборонену інформацію"

Суд Таганського району Москви оштрафував Facebook і Telegram за відмову видалити "заборонену інформацію" на 6 млн і 11 млн рублів (2,2 млн і 4 млн гривень) відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ТАСС .

За даними видання, суд визнав Facebook винним за двома адміністративними протоколами про відмову видалити заборонену інформацію і оштрафував компанію на 6 млн рублів (2,2 млн гривні). Загальна сума штрафів склала 32 млн рублів (близько 12 млн гривень).

Крім того, суд визнав Telegram Messenger Inc у відмові видалити заборонену інформацію. Компанія буде зобов'язана виплатити штраф у розміні 11 млн рублів (4 млн гривень).

У разі повторного порушення компаніями вимог російського законодавства їм загрожує збільшення штрафу до однієї десятої річної виручки.