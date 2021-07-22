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Суд у Москві оштрафував Facebook і Telegram за відмову вилучити "заборонену інформацію"

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Москва, Четвер 22 липня 2021 15:08
Суд у Москві оштрафував Facebook і Telegram за відмову вилучити "заборонену інформацію" Фото: Facebook і Telegram оштрафували в Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Таганського району Москви оштрафував Facebook і Telegram за відмову видалити "заборонену інформацію" на 6 млн і 11 млн рублів (2,2 млн і 4 млн гривень) відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ТАСС.

За даними видання, суд визнав Facebook винним за двома адміністративними протоколами про відмову видалити заборонену інформацію і оштрафував компанію на 6 млн рублів (2,2 млн гривні). Загальна сума штрафів склала 32 млн рублів (близько 12 млн гривень).

Крім того, суд визнав Telegram Messenger Inc у відмові видалити заборонену інформацію. Компанія буде зобов'язана виплатити штраф у розміні 11 млн рублів (4 млн гривень).

У разі повторного порушення компаніями вимог російського законодавства їм загрожує збільшення штрафу до однієї десятої річної виручки.

Нагадаємо, сьогодні регулятор Нідерландів оштрафував соціальну мережу TikTok на 750 тисяч євро.

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