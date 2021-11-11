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Суд в Лондоне завершил слушания по "долгу Януковича" на 3 млрд долларов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов. В ближайшее время начнется работа над подготовкой решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

В ведомстве отметили, что суд заслушал последние объяснения Украины в поддержку своей позиции о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов были выпущены в 2013 году в результате принуждения, которое осуществляла Россией.

"Ожидается, что по завершении слушания сегодня (11 ноября - ред.) Верховный суд завершит работу над подготовкой решения и перейдет к его вынесению", - уточнили в министерстве.

Напомним в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

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