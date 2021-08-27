Суд в Китае признал незаконной сверхурочную работу

Высший суд Китая и Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения опубликовали указания и примеры того, что считается сверхурочной работой.

В течение последнего времени этот вопрос привлек к себе всеобщее внимание.

В 2019 году возникла негативная реакция, приведшая к публичной дискуссии о рабочем времени в китайской технологической промышленности.

Отметим, Компания ByteDance, владелица TikTok, объявила об официальном отказе от сверхурочной работы в выходные с 1 августа.