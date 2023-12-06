Суд у Казахстані ліквідував фонд допомоги жертвам російської агресії в Україні

У Казахстані в Атирау рішенням спеціалізованого міжрайонного економічного суду було ліквідовано реєстрацію благодійного фонду "Слава Україні". Він займався гуманітарною допомогою жертвам російської військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанське міжнародне бюро з прав людини ( КМБПЛ ).

Казахські правозахисники вважають, що російська сторона могла сприяти такому судовому вердикту.

"Вже за два тижні після реєстрації благодійного фонду допомоги постраждалим від агресії українцям Департамент юстиції Атирауської області зрозумів, що погарячкував. Або йому дали зрозуміти", - йдеться у заяві бюро.

У КМБПЛ зазначили, що приватний фонд було зареєстровано Департаментом юстиції Атирауської області 10 серпня. При цьому вже за два тижні департамент подав позов про визнання недійсною державної реєстрації та примусової ліквідації організації.

Саме рішення про ліквідацію датується 3 листопада 2023 року, але довідалися про нього лише нещодавно, додали правозахисники.

У казахському Атирау суд виніс ухвалу про ліквідацію реєстрації БФ на підтримку українців - жертв агресії РФ (фото: bureau.kz)

"У позові позивач наводить докази про невідповідність Статуту організації з нормами законодавства, наголошуючи на тому, що двотижневі порушення мають непереборний характер, хоча минуло всього нічого і якщо вже дуже хотілося б, з "порушеннями" (якщо такі і були) цілком можна було розв'язати питання", - зазначається у заяві.

Діяльність казахського фонду на підтримку українців

Також у КМБПЛ розповіли, що за період свого існування керівник фонду завдяки спонсорській підтримці направив гумдопомогу потерпілим від нападу Росії українцям на суму 5 мільйонів тенге, що становить близько 10 800 доларів.

"Можливо, це не дуже сподобалося нашим північним сусідам, і наша держава отримала наказ його позбутися", - коментує рішення суду голова фонду Турарбек Кусаїнов.

Правозахисники також зауважили, що протягом цього року всі повідомлення на проведення акцій солідарності з народом України в Казахстані наштовхуються на протидію місцевих чиновників.

Позиція Казахстану щодо війни РФ проти України

Астана відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.