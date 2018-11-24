Суд избрал меры предосторожности заказчику и исполнителю нападения на экс-депутата Херсонского облсовета

Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com/arsen.avakov.1)

Заказчик нападения вчера, 23 ноября, сделал попытку побега

Херсонский суд избрал меры предосторожности заказчику и исполнителю нападения на экс-депутата Херсонского областного совета Андрея Федоренко. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина в Facebook.

Как сообщил Аброськин, сегодня, 24 ноября, херсонский суд избрал меры непосредственному исполнителю и заказчику нападения на экс-депутата Херсонского облсовета Федоренко. Однако, какие именно меры пресечения были избраны Аброськин не указал.

"Судом избрана мера пресечения непосредственному исполнителю и заказчику расстрела директора агропредприятия "УШБА". А еще вчера заказчик убийства был уверен, что выйдет на свободу благодаря своей финансовой состоятельности", - написал он.

Кроме того, Аброськин добавил, что в пятницу, 23 ноября, заказчик нападения на Федоренко сделал попытку побега.

"И еще вчера заказчик предпринял попытку бегства, но также не получилось. Уже и не получится", - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция задержала нападавших на бывшего депутата Херсонского областного совета Андрея Федоренко.