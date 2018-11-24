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Суд обрав запобіжні заходи замовнику і виконавцю нападу на екс-депутата Херсонської облради

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 17:03
Суд обрав запобіжні заходи замовнику і виконавцю нападу на екс-депутата Херсонської облради
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com/arsen.avakov.1)

Замовник нападу вчора, 23 листопада, зробив спробу втечі

Херсонський суд обрав запобіжні заходи замовнику та виконавцю нападу на екс-депутата Херсонської обласної ради Андрія Федоренка. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву перший заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна у Facebook.

Як повідомив Аброськін, сьогодні, 24 листопада, херсонський суд обрав запобіжні заходи безпосередньому виконавцю і замовнику нападу на екс-депутата Херсонської облради Федоренка. Проте, які саме запобіжні заходи було обрано Аброськін не вказав.

"Судом обрана міра запобіжного заходу безпосередньому виконавцю і замовнику розстрілу директора агропідприємства "УШБА". А ще вчора замовник вбивства був впевнений, що вийде на свободу завдяки своєї фінансової спроможності", - написав він.

Суд обрав запобіжні заходи замовнику і виконавцю нападу на екс-депутата Херсонської облради

Крім того, Аброськін додав, що у п'ятницю, 23 листопада, замовник нападу на Федоренка зробив спробу втечі.

"Й ще вчора замовник зробив спробу втечі, але також не вийшло. Вже й не вийде", - підкреслив перший заступник глави Нацполіції.

 

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що поліція затримала нападників на колишнього депутата Херсонської обласної ради Андрія Федоренка.

 

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