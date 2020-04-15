Суд избрал меру пресечения задержанному генерал-майору СБУ

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Так, 15 апреля следственный судья Шевченковского райсуда Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления СБУ и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня 2020 включительно.

Кроме того, следственный судья обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний и в случае установления такого диагноза, принять меры с целью обеспечения соответствующего лечения.

Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи, подтверждающие работу задержанного генерал-майора Валерия Шайтанова на ФСБ Российской Федерации, а также подготовку убийства добровольца Адама Осмаева.