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Суд изберет меру пресечения Порошенко в день его возвращения в Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд города Киева назначил на 17 января судебное заседание для избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Утром этого дня пятый президент должен вернуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Правоохранители будут просить суд взять Порошенко под стражу.

"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в заявлении ДБР.

На сайте ДБР также опубликовали копию вызова Порошенко на заседание суда по избранию ему меры пресечения:

Порошенко стал фигурантом дела о контрабандных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пятому президенту инкриминировали государственную измену и финансирование терроризма. Вместе с ним в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Напомним, ГБР надеется, что Порошенко явится на заседание суда после возвращения в Украину.

Больше о деле, в котором фигурирует Порошенко, вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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