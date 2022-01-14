Суд изберет меру пресечения Порошенко в день его возвращения в Украину

Правоохранители будут просить суд взять Порошенко под стражу.

"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в заявлении ДБР.

На сайте ДБР также опубликовали копию вызова Порошенко на заседание суда по избранию ему меры пресечения:

Порошенко стал фигурантом дела о контрабандных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пятому президенту инкриминировали государственную измену и финансирование терроризма. Вместе с ним в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.