Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива

Верховный кассационный суд Рима окончательно оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Также были сняты все претензии к Украине.

"Верховный кассационный суд Рима, третья и самая высокая инстанция, отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Виталия Маркива", - говорится в сообщении.

Адвокат Маркива Олесь Городецкий сообщил, что решение суда Милана оставили в силе.

"В деле Маркива поставлена ​​точка. Все иски отклонены. Решение Миланского суда оставили в силе", - заявил он.