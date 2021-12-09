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Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива

Автор: Валерия Полищук

Верховный кассационный суд Рима окончательно оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Также были сняты все претензии к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Верховный кассационный суд Рима, третья и самая высокая инстанция, отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор апелляционного суда для украинского гвардейца Виталия Маркива", - говорится в сообщении.

Адвокат Маркива Олесь Городецкий сообщил, что решение суда Милана оставили в силе.

"В деле Маркива поставлена ​​точка. Все иски отклонены. Решение Миланского суда оставили в силе", - заявил он.

Напомним, в ноябре прошлого года апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы.

Его обвиняли в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в ходе боевых действий на Донбассе.

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ИталияВиталий Маркив