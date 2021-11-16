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Суд в Германии отклонил иск экологов против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против "Северного потока-2". Экологи пообещали продолжить противодействовать реализации проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление DUH в Twitter.

"После интенсивных переговоров высший административный суд Грайфсвальда отклонил наш иск против "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Экологи пообещали использовать все законные средства, чтобы остановить реализацию проекта.

Напомним, DUH подала иск против "Северного потока-2" в суд Грайфсвальда летом 2021 года.

Отметим, 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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ГерманияСеверный поток-2