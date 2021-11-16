Суд в Германии отклонил иск экологов против "Северного потока-2"
Фото: суд отклонил иск немецких экологов против "Северного потока-2" (GettyImages)
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против "Северного потока-2". Экологи пообещали продолжить противодействовать реализации проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление DUH в Twitter.
"После интенсивных переговоров высший административный суд Грайфсвальда отклонил наш иск против "Северного потока-2", - говорится в сообщении.
Экологи пообещали использовать все законные средства, чтобы остановить реализацию проекта.
Напомним, DUH подала иск против "Северного потока-2" в суд Грайфсвальда летом 2021 года.
Отметим, 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".