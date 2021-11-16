Суд у Німеччині відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"
Фото: суд відхилив позов німецьких екологів проти "Північного потоку-2" (GettyImages)
Вищий адміністративний суд Грайфсвальда відхилив позов німецької природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти "Північного потоку-2". Екологи пообіцяли продовжити протидіяти реалізації проєкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву DUH в Twitter.
"Після інтенсивних переговорів Вищий адміністративний суд Грайфсвальда відхилив наш позов проти "Північного потоку-2", - йдеться в повідомленні.
Екологи пообіцяли використовувати всі законні засоби, щоб зупинити реалізацію проєкту.
Нагадавши, DUH подала позов проти "Північного потоку-2" до суду Грайфсвальда влітку 2021 року.
Зазначимо, 16 листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".