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Суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти Росії

Фото: міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти РФ про військові злочини.

Про це заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas.

"Цього тижня Міжнародний суд підтвердив і дозволив Литві вступити у справу "Україна проти Росії". Ми раді, що отримали підтвердження того, що ми можемо вступити в цю справу, Тепер протягом місяця ми маємо надати їхні письмові пояснення", - заявила вона.

Добровольська додала, що російська війна триває і кількість епізодів, що спричинили розслідування проти Росії, наростає, як, наприклад, підрив Каховської ГЕС.

"Кожен новий епізод оцінюється, і через це інколи дуже важко сказати, скільки буде обвинувальних актів, скільки обвинувальних епізодів, за яким складом, ми ще спостерігаємо війну, нові епізоди, напевно, ніхто не може оцінити масштаб прямо зараз, адже мова йде не лише про воєнні злочини, ми говоримо про наслідки, які однозначно вплинуть на суспільство, інфраструктуру і природу", - заявила міністр.

Минулого року Литва офіційно подала клопотання про приєднання до справи України проти РФ щодо воєнних злочинів до Міжнародного суду в Гаазі.

Україна, Литва та інші країни регіону також домагаються, щоб спеціальний трибунал розслідував злочини російської агресії, що дало б змогу притягнути до відповідальності кремлівських керівників.

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ЛитваГаагаВійна Росії проти України