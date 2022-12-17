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Суд Гааги завершив етап розслідування війни в Грузії 2008 року

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Гаага, Субота 17 грудня 2022 16:07
Суд Гааги завершив етап розслідування війни в Грузії 2008 року Фото: прокурор суду Гааги завершив етап розслідування війни в Грузії (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У своїй заяві, оприлюдненій 16 грудня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, про завершення етапу розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних під час війни в Грузії 2008 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду в Гаазі.

Карім Хан заявив, що його офіс вивчав докази, пов’язані з імовірними злочинами, скоєними всіма сторонами збройного конфлікту з початку розслідування ситуації війни в Грузії 27 січня 2016 року.

"Сьогодні я можу підтвердити, що, окрім справ, які знаходяться на розгляді МКС, мій офіс не буде проводити нові напрямки розслідування ймовірної кримінальної відповідальності інших осіб або іншої поведінки в рамках ситуації в Грузії. Відповідно, за відсутності істотних змін в обставинах, етап розслідування ситуації в Грузії було завершено. Я поінформував грузинську владу про це рішення", - пояснив прокурор.

Він також додав, що робота Міжнародного кримінального суду (МКС) в Грузії “далека від завершення”. Наразі зусилля будуть спрямовані на “забезпечення успішного судового переслідування осіб, щодо яких було видано ордер на арешт".

В своїй заяві Карім Хан нагадав, що розслідування виявило ймовірну роль В’ячеслава Борисова, генерал-майора Збройних сил Російської Федерації та заступника командувача ВДВ на час подій, який, як вважається, навмисно сприяв скоєнню деяких із цих злочинів, а нині покійний.

За його словами, роботу суду щодо ситуації в Грузії не завершено. "Мій офіс продовжує і продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на притягнення до відповідальності адресатів ордерів на арешт", - зазначив він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії, які брали участь у війні Росії проти Грузії в 2008 році.

Раніше ми писали, що Російська Федерація планувала влаштувати стажером власного шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Однак, його спіймали.

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