Суд в Гааге возобновляет заседание по делу МН17

В понедельник, 22 июня, окружной суд Гааги (Нидерланды) возобновляет судебное заседание по делу о крушении самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines. Слушание начнется в 12:00 по Киеву.

Об этом говорится в сообщении окружного суда Гааги.

Ожидается, что сегодня суд продолжит подготовку к рассмотрению дела по существу. В частности, будет заслушана сторона защиты, относительно того, какая информация ей необходима для подготовки к следующим заседаниям.

Отметим, предварительный этап слушаний по делу МН17 прошел с 8 по 10 июня. По информации нидерландской прокуратуры, суд должен начать рассмотрение дела по существу осенью 2020 года.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. В результате погибли все 298 пассажиров, которые находились на борту самолета.

Согласно первому техническому расследованию Управления безопасности Нидерландов Boeing сбила ракета с боеголовкой 9H314M, которые состоят на вооружении Вооруженных сил России, и применяются зенитно-ракетными комплексами "Бук", "Бук-М1" и "Бук-М1-2".

Расследовательская группа The Bellingcat заявила, что самолет сбили из ЗРК "Бук", который транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске. По данным Международной расследовательской группы JIT, к крушению причастен бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин и еще двое россиян.

Ранее Министерство иностранных дел Украины отмечало, что приговор по делу МН17 стоит ждать как минимум несколько лет.

Также сообщалось, что прокуроры по данному делу представили анализ тех членов экипажа, в которых нашли осколки подобные ракете комплекса "Бук".