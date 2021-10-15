Суд в Гааге назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России

Ранее по этому делу провели консультации представителей сторон с президентом Суда.

"Во время консультаций Украина настаивала на необходимости скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов. Это будет способствовать достижению справедливости для народа Украины и привлечению России к ответственности за нарушение международного права", - отметили в МИД.

Россия отрицала наличие у Суда юрисдикции рассматривать данное дело. Решением от 8 ноября 2019 года Международный Суд ООН отверг все возражения России относительно юрисдикции.

Согласно решению Суда:

Украина должна подать ответ на Контр-Меморандум России до 8 апреля 2022 года

далее Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года.

После представления финальных письменных возражений Сторонами, Суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.

"Украина уверена, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули украинские дипломаты.