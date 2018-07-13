Суд ФРН визнав можливою екстрадицію Пучдемона

Екс-прем'єра Каталонії можуть екстрадувати в Іспанію за статтею про розтрату державних коштів

У Німеччині вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну визнав можливою екстрадицію колишнього прем'єр-міністра Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Про це повідомляє DW.

Клопотання прокуратури було задоволено лише частково.

Так, на думку суду, підставою для цього може слугувати стаття звинувачення про розтрату державних коштів, за іншою статтею - про заколот - видати Пучдемона іспанським властям не можна, оскільки такого складу злочину немає в кримінальному кодексі ФРН.

Зараз екс-прем'єр Каталонії перебуває в Німеччині під підпискою про невиїзд.

Згідно з постановою суду, він може поки що залишатися на волі.

Генпрокуратура Шлезвіг-Гольштейну найближчим часом вирішить, чи санкціонувати екстрадицію.

Нагадаємо, 1 червня німецька прокуратура офіційно запросила Вищий суд округу Шлезвіг-Гольштейну про екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію.