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Суд во Франции признал "центр "ДНР" в Марселе незаконным и закрыл его

Новина українською → Франция, Вторник 23 марта 2021 13:45
Суд во Франции признал "центр "ДНР" в Марселе незаконным и закрыл его Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Автор: Андрей Василюк

Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Организацию официально запретили.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально подтверждаю: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно", - отметил министр.

Он добавил, что данная ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены.

"Мы долго боролись и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - подчеркнул министр.

Напомним, об открытии незаконного так называемого "представительства" боевиков стало известно в сентябре 2017 года. "Представительство" якобы возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон, бывший региональный советник Прованса Жераль-Юбер Файяр.

При этом МИД Франции тогда сразу заявил, что не признает эту организацию.

"Французские власти официально не признают этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может получить связанных с ним привилегий и иммунитетов", - говорилось тогда в сообщении МИД Франции.

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