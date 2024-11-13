Суд ЄС відмовив Україні у реєстрації торгової марки з російським військовим кораблем

Таким чином, суд підтримав рішення суду нижньої інстанції і зазначив, що "позначення не здатне виконувати основну функцію товарного знака, якщо середньостатистичний споживач не сприймає за його наявності вказівку на походження товарів або послуг, а лише політичне послання".

"Таким чином, це політичне гасло, позбавлене характеру розрізнення", - йдеться у рішенні.

Згідно з документами суду, 16 березня 2022 року було подано заявку до Європейського агентства інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію товарного знака ЄС щодо наступного образотворчого позначення:

Однак рішенням від 22 грудня 2022 року експерт відхилив заявку на реєстрацію в повному обсязі. Це рішення підтвердила Апеляційна рада.

Заперечення України

Державна прикордонна служба України подала свої зауваження. У заяві йдеться, що заявлений знак не сприйматиметься громадськістю як вказівка на комерційне походження, а як політичне послання, що сприятиме підтримці боротьби України з військовою агресією Російської Федерації. При цьому споживач міг би об'єднати всі товари та послуги, що охоплюються заявленим знаком, в одну категорію, незважаючи на наявність у них різноманітних характеристик.

На думку заявника, цей знак є бойовим кличем, сказаним українським прикордонником на острові Зміїний 24 лютого 2022 року, першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким чином, це оригінальна фраза, яка може бути простежена до одного джерела та певного моменту часу.

"Навіть незважаючи на те, що заявлений знак згодом використовувався для мобілізації підтримки України, оскільки він унікально пов'язаний із українською відповіддю на військову агресію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Суд відхилив усі зауваження української сторони.

Російський військовий корабель

Фраза "Русский военный корабль иди на **й" стала широко відомою після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Вона пов'язана з епізодом, коли українські прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі відмовилися здатися російському військовому кораблю, незважаючи на загрозу та заклик до капітуляції. На вимогу корабля про здачу один із українських прикордонників відповів фразою: "Русский военный корабль, йди на… "

Ці слова швидко стали символом українського опору та набули популярності як слоган солідарності з Україною. Фраза набула мемного характеру і широко використовувалася в соціальних мережах, на протестах і в ЗМІ як вираз стійкості та опору.