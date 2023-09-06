Суд ЄС відмовив друзям Путіна у знятті санкцій

Загальний суд ЄС, перша інстанція Суду ЄС у Люксембурзі, також відхилив аналогічні апеляції дружини Тимченка Олени, а також російського бізнесмена Дмитра Пумпянського та його дружини Галини.

Рішення можуть бути оскаржені у вищій інстанції ЄС.

Тимченко подав у відставку з посади керівника найбільшого у Росії приватного виробника природного газу "Новатэк" у березні минулого року після того, як на нього наклали санкції ЄС.

ЄС також вніс до чорного списку Дмитра Пумпянського, заявивши, що він мільярдер, чий бізнес підтримує та отримує вигоду від співпраці з російською державою.

Спроби скасувати санкції

ЄС ввів санкції щодо близько 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з окупації Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення до країни у лютому минулого року.

Десятки багатих російських бізнесменів, у тому числі таких як Роман Абрамович, і члени їхніх сімей звернулися до судів блоку в Люксембурзі, намагаючись вирватися з-під санкцій і відновити контроль над своїми активами, особняками та суперяхтами.

У серпні Євген Швідлер, мільярдер та партнер російського бізнесмена Романа Абрамовича, програв у Високому суді Лондона спробу скасувати британські санкції, введені проти нього після вторгнення Росії до України.