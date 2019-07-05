Суд ЕС разрешил ограничить вещание российского телеканала за пропаганду ненависти

Суд ЕС в Люксембурге 4 июля принял решение, которое позволяет странам Евросоюза ограничивать работу телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти, переводя их на вещание исключительно на платной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Відповіддне решение было принято в деле по решению Литовской комиссии по радио и телевидения, которая в мае 2016 года обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительной платы.

По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал вражду и ненависть в своем эфире. В частности, как было установлено, в эфире телеканала звучали оценки, согласно которым в Литве властью якобы проводится неонацистская внутренняя политика, что угрожает русскому национальному меньшинству, проживающему в стране.

Холдинг Baltic Media Alliance, который осуществляет вещание телеканала, обратился в административный суд Вильнюса с требованием аннулировать решение комиссии. По мнению истца, оно нарушало директиву Евросоюза о аудиовизуальные медіапослуги. В свою очередь суд в Вильнюсе попросил Люксембург объяснить, подпадает ли позиция литовской комиссии под директиву.

Суд ЕС признал, что решение комиссии служит поддержанию общественного порядка. При этом трансляция передачи телеканала, что вызвало претензии Вильнюса, не будет приостановлена или запрещена. Она будет доступна пользователям, которые оплатили соответствующий пакет.

Ранее сообщалось, что национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию на территории страны телеканала "РТР-Россия" через разжигание ненависти к гражданам Украины.

РБК-Украина писало, что администрация социальной сети Facebook удалила еще почти 100 групп и учетных записей с российской пропагандой.