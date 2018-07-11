Суд ЕС аннулировал санкции в отношении главы администрации президента при Януковиче

Клюев выиграл дело об аннулировании санкций против него, введенных на 2017-2018 годы

Суд Европейского союза аннулировал санкции в отношении Андрея Клюева,главы администрации президента при Викторе Януковиче. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его словам, Клюев сегодня выиграл дело в общем суде ЕС об аннулировании санкций против него, введенных на 2017-2018 годы. Однако он остается в санкционном списке ЕС, поскольку меры 2018-2019 годов были продлены в марте и на данный момент не оспариваются.

Напомним, 6 марта 2014 года Европейский союз и Канада объявили, что Клюев и его брат Сергей числятся в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции.

10 апреля 2014 года в Генеральной прокуратуре сообщили о расследовании дела по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупном размере). В 2016 году Интерпол объявил Клюева в международный розыск.