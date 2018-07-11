Суд ЄС анулював санкції відносно глави адміністрації президента при Януковичі

Клюєв виграв справу про анулювання санкцій проти нього, введених на 2017-2018 роки

Суд Європейського союзу анулював санкції відносно Андрія Клюєва, глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі. Про це Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За його словами, Клюєв сьогодні виграв справу у загальному суді ЄС про анулювання санкцій проти нього, введених на 2017-2018 роки. Однак він залишається в списку санкцій ЄС, оскільки заходи 2018-2019 років були продовжені в березні і на даний момент не оспорюються.

Нагадаємо, 6 березня 2014 року Європейський союз і Канада оголосили, що Клюєв і його брат Сергій числяться в списках високопоставлених українських чиновників, проти яких вводяться фінансові санкції.

10 квітня 2014 року в Генеральній прокуратурі повідомили про розслідування справи за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великому розмірі). У 2016 році Інтерпол оголосив Клюєва в міжнародний розшук.