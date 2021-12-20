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Суд и два супермаркета. В Харькове сообщили о минированиях

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 декабря в Харькове к правоохранителям поступило сообщение о минировании автомобиля возле суда, а также двух супермаркетов. Сейчас проводится проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"20 декабря около 14:25 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в припаркованном автомобиле у здания суда на майдане Героев Небесной Сотни и супермаркетов по улице Плехановской и Героев Труда. Информация зарегистрирована в едином учете, продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Фото: в Харькове сообщили о минировании суда и двух супермаркетов (hk.npu.gov.ua)

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Харьков