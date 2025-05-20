Суд дозволив Трампу скасувати охоронний статус венесуельців, наданий Байденом

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа скасувати постанову суду нижчої інстанції, яка забороняла припиняти дію тимчасового захисту для 350 тисяч венесуельців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Рішення безпосередньо стосується венесуельських мігрантів, які отримали захищений (охоронний) статус у США (TPS) у 2023 році. Захист для іншої групи з приблизно 250 000 венесуельців, наданий у 2021 році, закінчується у вересні.

Прихильники іммігрантів у Штатах заявили, що даний крок може мати "руйнівні наслідки для великих громад венесуельців", деякі з яких живуть у Штатах протягом багатьох років.

На думку адвокатів, депортація може розпочатися "негайно або протягом наступних кількох тижнів".

Причина даного рішення у Верховному суді не пояснили. Зазначається, що воно залишатиметься в силі, поки в судах нижчої інстанції триватимуть судові суперечки щодо скасування охоронюваного статусу.

При цьому суд, який раніше виніс рішення проти адміністрації Трампа у двох інших недавніх надзвичайних справах щодо спрощеної депортації без належної процедури, заявив, що деякі венесуельці можуть ініціювати власні судові оскарження, якщо уряд спробує їх депортувати.

Федеральний суддя в Північній Каліфорнії заявив, що рішення адміністрації припинити охоронюваний статус може бути мотивоване расовою ворожнечею.

Статус для венесуельців у США

Такий захищений (охоронний) статус для венесуельців був створений адміністрацією минулого президента США Джо Байдена. Він був продовжений незадовго до зміни глави держави.

Американські чиновники пояснювали рішення тим, що політичні та економічні потрясіння під час режиму президента Ніколаса Мадуро "роблять надто ризикованою депортацію мігрантів на батьківщину".

Втім, адміністрація Трампа скасувала заходи захисту. У Білому домі заявили, що такий статус для венесуельців не відповідає національним інтересам, і що мігранти становлять загрозу громадській безпеці та витрачають ресурси.

Крім того, представники Трампа також заявили, що умови у Венесуелі - покращилися.

Захищений статус для мігрантів у Штатах

У США міністр внутрішньої безпеки може призначити групам іммігрантів захищений статус, якщо стихійні лиха, збройний конфлікт або інші надзвичайні - але тимчасові - обставини викликають побоювання щодо безпеки мігрантів у разі їх повернення на батьківщину.

Програму планують завершити, коли "умови покращаться".

Американські ЗМІ додають, що чинний президент США також прагне скасувати інші заходи захисту епохи свого попередника, які дозволяли мільйонам іммігрантів залишатися в Штатах, поки розглядаються їхні імміграційні справи. Зокрема, це включає тимчасовий захищений статус для мігрантів з Афганістану, Гаїті та Камеруну.