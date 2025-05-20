Суд разрешил Трампу отменить охранный статус венесуэльцев, предоставленный Байденом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Решение непосредственно касается венесуэльских мигрантов, которые получили защищенный (охранный) статус в США (TPS) в 2023 году. Защита для другой группы из примерно 250 000 венесуэльцев, предоставленная в 2021 году, заканчивается в сентябре.

Сторонники иммигрантов в Штатах заявили, что данный шаг может иметь "разрушительные последствия для больших общин венесуэльцев", некоторые из которых живут в Штатах в течение многих лет.

По мнению адвокатов, депортация может начаться "немедленно или в течение следующих нескольких недель".

Причина данного решения в Верховном суде не объяснили. Отмечается, что оно будет оставаться в силе, пока в судах низшей инстанции будут продолжаться судебные споры об отмене охраняемого статуса.

При этом суд, который ранее вынес решение против администрации Трампа в двух других недавних чрезвычайных делах по упрощенной депортации без надлежащей процедуры, заявил, что некоторые венесуэльцы могут инициировать собственные судебные обжалования, если правительство попытается их депортировать.

Федеральный судья в Северной Калифорнии заявил, что решение администрации прекратить охраняемый статус может быть мотивировано расовой враждой.

Статус для венесуэльцев в США

Такой защищенный (охранный) статус для венесуэльцев был создан администрацией прошлого президента США Джо Байдена. Он был продлен незадолго до смены главы государства.

Американские чиновники объясняли решение тем, что политические и экономические потрясения во время режима президента Николаса Мадуро "делают слишком рискованной депортацию мигрантов на родину".

Впрочем, администрация Трампа отменила меры защиты. В Белом доме заявили, что такой статус для венесуэльцев не отвечает национальным интересам, и что мигранты представляют угрозу общественной безопасности и тратят ресурсы.

Кроме того, представители Трампа также заявили, что условия в Венесуэле - улучшились.

Защищенный статус для мигрантов в Штатах

В США министр внутренней безопасности может назначить группам иммигрантов защищенный статус, если стихийные бедствия, вооруженный конфликт или другие чрезвычайные - но временные - обстоятельства вызывают опасения относительно безопасности мигрантов в случае их возвращения на родину.

Программу планируют завершить, когда "условия улучшатся".

Американские СМИ добавляют, что действующий президент США также стремится отменить другие меры защиты эпохи своего предшественника, которые позволяли миллионам иммигрантов оставаться в Штатах, пока рассматриваются их иммиграционные дела. В частности, это включает временный защищенный статус для мигрантов из Афганистана, Гаити и Камеруна.