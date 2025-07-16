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Суд дозволив компанії Фірташа працювати попри санкції проти олігарха

Україна, Середа 16 липня 2025 11:26
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Суд дозволив компанії Фірташа працювати попри санкції проти олігарха Фото: олігарх Дмитро Фірташ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Верховний Суд відмовив прокурору у визнанні недійсним договору між ТОВ "Твій Газзбут" та комунальною лікарнею Харківської області щодо постачання електроенергії. Мова про суму на понад 212 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Прокуратура наполягала, що лікарня не мала права укладати договір із компанією, кінцевим бенефіціарним власником якої є одіозний олігарх Дмитро Фірташ, який перебуває під санкціями РНБО.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли протилежних висновків, але остаточну крапку поставив Верховний Суд, зазначивши, що персональні санкції щодо фізичної особи не поширюються автоматично на його компанії, якщо проти них окремо не запроваджено обмежень.

Санкції проти Фірташа

Зазначимо, що проросійський олігарх Дмитро Фірташ перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. Фірташ - співвласник Inter Media Group та засновник Group DF.

У 2014 році Фірташа заарештували у Відні за запитом США. У 2019 року міністр юстиції Австрії дозволив видати Фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи.

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Дмитро Фірташ Санкції проти Росії
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