Суд разрешил компании Фирташа работать несмотря на санкции против олигарха

Верховный Суд отказал прокурору в признании недействительным договора между ООО "Твой Газсбыт" и коммунальной больницей Харьковской области по поставкам электроэнергии. Речь о сумме на более 212 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к противоположным выводам, но окончательную точку поставил Верховный Суд, отметив, что персональные санкции в отношении физического лица не распространяются автоматически на его компании, если против них отдельно не введены ограничения.

Прокуратура настаивала, что больница не имела права заключать договор с компанией, конечным бенефициарным владельцем которой является одиозный олигарх Дмитрий Фирташ, находящийся под санкциями СНБО.

Санкции против Фирташа

Отметим, что пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ находится под санкциями СНБО с 2021 года. Фирташ - совладелец Inter Media Group и основатель Group DF.

В 2014 году Фирташа арестовали в Вене по запросу США. В 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.

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