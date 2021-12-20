Суд по делу MH17: сегодня прокуратура начнет зачитывать обвинение

В Нидерландах, сегодня, 20 декабря, в 10:00 по местному времени состоится очередное заседание суда по делу МН17. В судебном комплексе "Схипхол" прокуратурой начнется представление обвинительного акта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию NOS .

"На этой неделе прокуратура зачитает обвинительное заключение. Прокурорам нужно три дня, чтобы рассказать, как они оценивают доказательства по делу, в чем именно, по их мнению, можно обвинить троих россиян и одного украинца и какое наказание следует назначить", - пишет издание.

По мнению прокуратуры, все обвиняемые сыграли определенную роль в организации, установке и впоследствии отводе ракетной установки "Бук", с помощью которой летом 2014 года был сбит самолет Malaysia Airlines.

"Прокуратура реконструировала это на основе большого количества фото, видео и свидетельских показаний. Есть также перехваченные разговоры, в которых подозреваемые говорили об установке ракеты и сбитии MH17. Это будет рассмотрено сегодня и завтра, как и судебно-медицинские доказательства", - уточняется в сообщении.

Очевидно, что прокуратура будет просить длительное заключение, но будет ли это пожизненное - заранее неизвестно.

"Дело в том, что MH17 был сбит намеренно. Это не имеет значения для вопроса вины, но это может иметь значение для наказания", - отметила эксперт по международному уголовному праву Мерике Де Хоон.

Она ожидает, что приговор также может отличаться для каждого подозреваемого в зависимости от роли, которую они сыграли в сбитии самолета.