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Суд по делу о катастрофе MH17 завершился: когда вынесут приговор

Фото: приговор по делу о катастрофе MH17 будет уже в этом году (defensie.nl)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 10 июня 2022 года, в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Совместной следственной группы (JIT) по этому делу.

"Сегодня был последний день судебного разбирательства по MH17. Приговор должен быть вынесен в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

Последнее слово Пулатова

Сегодня подозреваемый российский военнослужащий Олег Пулатов, который удаленно принимал участие в процессе, раскритиковал обвинение. По его мнению, оно сделало все, чтобы якобы обвинить его в крушении самолета.

"Я не имею никакого отношения к катастрофе 17 июля 2014 года", - отметил он и призвал суд оправдать его.

Кто еще фигурирует в деле

Помимо Пулатова по делу MH17 проходят еще двое россиян Сергей Дубинский (начальник военной разведки) и Игорь Гиркин (бывший "министр обороны" так называемой "ДНР") и украинский боевик Леонид Харченко.

По данным обвинения, они ответственны за тайное применение ракетной установки "Бук".

Что грозит обвиняемым

В декабре 2021 года прокуратура потребовала пожизненных сроков для обвиняемых. Защита Пулатова настаивает на том, что расследование было односторонним и так и не было выяснено, кто именно виноват в запуске ракеты.

Никто из обвиняемых на сегодня не задержан. Они проживают в России, которая отрицает свою причастность к катастрофе и не выдает своих граждан.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. В небе над Донецкой областью был сбит самолет Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия). В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Полет длился менее трех часов, когда украинские авиадиспетчеры в 16:20 по киевскому времени потеряли связь с самолетом. По данным следствия, в этот момент лайнер сбила российская ракета "Бук". Фюзеляж развалился на несколько частей и упал на оккупированной территории.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе MH17.

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