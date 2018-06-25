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Суд у справі Балуха перенесли на 5 липня

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 12:03
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)

Балуха не змогли доставити до суду через відсутність дозволу Роздольненського суду

У Залізничному районному суді Сімферополя не відбулося засідання, на якому мали розглядати клопотання захисту Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення по "справі про патрони". Про це передає Громадського радіо

Як повідомляється, судове засідання перенесли на 5 липня, оскільки Балуха не змогли доставити до суду. Причина - відсутність дозволу Роздольненського суду.

"У зв’язку з тим, що Балуха не виявилося можливим доставити в суд, засідання не відбулося. Єдиним нюансом може бути те, що якщо йому винесуть вирок - нам можуть просто відмовити в розгляді подібного клопотання", - заявила адвокат Ольга Дінзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. 

Також нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.
 

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Теги публікації: Суд, Російська Федерація, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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