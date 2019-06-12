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Суд дал пожизненные сроки 32 обвиняемым в покушении на президента Египта

Новости » Общество    12.06.2019 - 21:10
Суд дал пожизненные сроки 32 обвиняемым в покушении на президента Египта
Фото: Абдель Фаттаха ас-Сиси (azertag.az)

Они обвиняются в попытке покушения на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси

Египетский суд приговорил 32 подсудимых, которые обвинялись в попытке покушения на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, к пожизненным срокам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youm7.

На скамье подсудимых оказались 292 человека, которые помимо попытки покушения на президента обвинялись в попытке организовать убийство экс-наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа, а также в нескольких террористических атаках, жертвами которых в разное время стали мирные граждане, сотрудники правоохранительных органов и судьи.

Двое обвиняемых были оправданы судом, еще 29 получили по 15 лет тюрьмы. Кроме того, 36 подсудимых приговорили к десяти годам, а еще 81 - к пяти. Остальные получили менее значительные сроки.

Египетские власти расследовали два дела, связанных с попыткой убийства ас-Сиси. Оба эпизода произошли в 2015 году. Один из них случился в Каире, другой - в Мекке, куда президент приезжал для совершения паломничества.

Напомним, ранее сообщалось, что на президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси были совершены две попытки покушения.

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