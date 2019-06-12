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Суд дав довічне ув'язнення 32 обвинуваченим у замаху на президента Єгипту

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 21:10
Суд дав довічне ув'язнення 32 обвинуваченим у замаху на президента Єгипту
Фото: Абдель Фаттаха ас-Сісі (azertag.az)

Вони звинувачуються в спробі замаху на президента країни Абдель Фаттаха ас-Сісі

Єгипетський суд засудив 32 підсудних, які обвинувачуються в спробі замаху на президента країни Абдель Фаттаха ас-Сісі, до довічних термінів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youm7.

На лаві підсудних опинилися 292 людини, які крім спроби замаху на президента звинувачували в спробі організувати вбивство екс-наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Наїфа, а також у кількох терористичних атаках, жертвами яких в різний час стали мирні громадяни, співробітники правоохоронних органів і судді.

Двоє обвинувачених були виправдані судом, ще 29 отримали по 15 років в'язниці. Крім того, 36 підсудних засудили до десяти років, а ще 81 - до п'яти. Решта отримали менш значні терміни.

Єгипетські влада розслідувала дві справи, пов'язані із спробою вбивства ас-Сісі. Обидва епізоди сталися в 2015 році. Один з них стався в Каїрі, інший - в Мецці, куди президент приїжджав для здійснення паломництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі були вчинені дві спроби замаху.

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