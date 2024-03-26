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Суд Британії ухвалив відкласти екстрадицію Ассанжа з Британії до США

Фото: засновник Wikileaks Джуліан Ассанж (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж буде змушений почекати, щоб дізнатися, чи зможе він подати апеляцію з приводу своєї екстрадиції до США, оскільки Високий суд Британії ухвалив, що його не можна негайно видати за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами двох суддів Високого суду, нове слухання відбудеться у травні, якщо США не дадуть подальших гарантій того, що з ним станеться.

Американські прокурори стверджують, що 52-річний Ассанж заохочував і допомагав аналітику розвідки армії США Челсі Меннінг викрадати дипломатичні депеші та військові файли, які публікував його сайт.

Однак прихильники Ассанжа стверджують, що він є героєм, якого переслідують за викриття неправомірних дій США.

У своєму рішенні від січня 2021 року тодішній окружний суддя Ванесса Барайцер заявляла, що Ассанж не повинен бути відправлений до США, пославшись на реальний ризик самогубства, що "пригнічує", і при цьому винесла рішення проти нього з усіх інших питань.

Однак пізніше того ж року американська влада виграла Високий суд, щоб скасувати це рішення, відкривши шлях до його екстрадиції.

Під час дводенних слухань у лютому адвокати Ассанжа попросили надати їм можливість оскаржити рішення судді, який відхилив інші частини його справи, щоб запобігти його екстрадиції.

Переслідування Ассанжа з боку США

США звинувачують Джуліана Ассанжа за 18 пунктами, зокрема в розкраданні секретної інформації, шпигунстві та змові з метою злому комп'ютерних мереж. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до 175 років позбавлення волі.

Протягом семи років - з 2012 по 2019 рік - творець WikiLeaks переховувався в посольстві Еквадору у Великій Британії, яке надало йому притулок. Це дало йому змогу уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували у зґвалтуванні.

У квітні 2019 року британський суд визнав засновника Wikileaks винним у неявці на судове засідання у 2012 році. Влада Еквадору дозволила британській поліції зайти в посольство і заарештувати Ассанжа.

Згодом Високий суд Лондона задовольнив апеляцію США на заборону його екстрадиції. У червні 2022 року влада Великої Британії розпорядилася вислати Ассанжа до США.

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Джулиан АссанжWikiLeaks