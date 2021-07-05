Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники в ВСУ

В деле фигурируют бывший замминистра обороны, председатель правления "Кузни на Рыбальском" и еще двое бывших начальников департамента Минобороны. Заседание по избранию мер пресечения остальным фигурантам выберут позже.

Как сообщило ГБР, экс-чиновник Минобороны, по решению суда, был арестован на 2 месяца, но он может выйти на свободу, внеся около 475 млн гривен залога.

По данным РБК-Украина, в этом деле фигурирует Игорь Павловский, который в 2015-2019 годах находился на посту заместителя министра обороны. Следствие считает, что глава завода подстрекал замминистра заключить госконтракт именно с его предприятием. Тот, в свою очередь, дал соответствующие указания подчиненным руководителям одного из департаментов.

В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.