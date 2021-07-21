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Первого украинского пирата арестовали

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Киев, Среда 21 июля 2021 15:20
Первого украинского пирата арестовали Фото: украинца арестовали за пиратство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинцу, которого подозревают в пиратстве в Индийском океане. Это первый случай, когда украинцу сообщили подозрение в пиратстве.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Мера пресечения была избрана по ходатайству следователя СБУ.

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", - сказал Дехтяренко.

По данным следствия, украинец захватил судно в Индийском океане, угрожал оружием капитану, а также требовал выкуп. Пират отпустил судно только после того, как ему выплатили 6 тысяч долларов.

Напомним, вчера стало известно, что украинца задержали и сообщили ему о подозрении.

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Служба безопасности Украины пиратство арест украинец Суд
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