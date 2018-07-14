Суд арестовал руководителя одного из подразделений ГФС в Винницкой области

Однако подозреваемый может внести залог в размере 254 300 гривен

Следственный судья Печерского районного суда арестовал руководителя одного из подразделений Государственной фискальной службы (ГФС) с альтернативой внесения залога в размере 254 300 гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, она сообщила, что пособнику руководителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Первому - руководителю подразделения ГУ ГФС - следственным судьей Печерского районного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативной возможностью внесения залога в размере 150 прожиточных минимумов трудоспособных лиц (254 300 грн.). Пособнику, с учетом наличия у него тяжелого хронического заболевания и семейного положения (на содержании двое малолетних детей) - домашний арест", - написала Сарган.

Она добавила, что по результатам изучения полного текста постановлений будет решен вопрос об их обжаловании.

Напомним, в пятницу правоохранители задержали руководителя одного из подразделений ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 500 тысяч гривен взятки с предпринимателя. Они были задержаны при получении очередного транша неправомерной выгоды.